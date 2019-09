Semana de Moda de Londres começa sob o espectro do Brexit

Depois de Nova York, a Semana de Moda de Londres começou nesta sexta-feira (13) com a apresentação das coleções da primavera/verão 2020 em meio às turbulências do Brexit e à pressão dos ecologistas.

Segundo uma pesquisa realizada pela consultoria Fashion Roundtable, 96% dos profissionais do setor no Reino Unido votaram a favor da permanência na UE no referendo de junho de 2016. Desde então, seus temores não diminuíram, pelo contrário.

O British Fashion Council (BFC), que representa a indústria, apoia que "se evite" a saída da União Europeia sem acordo em 31 de outubro, opção abertamente contemplada pelo Primeiro-ministro conservador, Boris Johnson.

Desde a abertura da Semana de Moda, a presidente do BFC, Stephanie Phair exortou o governo a "buscar um acordo com a UE para garantir um crescimento saudável e constante da indústria da moda".

Se o país adotar em 1º de novembro as normas da Organização Mundial do Comércio (OMC), isso custaria à indústria da moda entre 850 e 900 milhões de libras (entre 950 milhões e 1 bilhão de euros, entre 1,05 bilhão de dólares e 1,12 bilhão de dólares), segundo um estudo da Associação Britânica de Moda e Têxteis de 2018.

A indústria da moda, que contribui com 32 bilhões de libras (35 bihões de euros, 38,7 bilhões de dólares) para a economia do país e emprega 900.000 pessoas, se preocupa com os impostos em caso de saída sem acordo e com o endurecimento das regras de circulação de pessoas.

"Nossa indústria é extremamente internacional. Os talentos de todo o mundo têm que vir" para cá, explica Phair.

- Vermelho sangue -

Além do desafio do Brexit, o mundo da moda britânica enfrenta o desafio de fazer mais pelo meio ambiente.

Denunciando o impacto ambiental de "uma das indústrias mais contaminantes do mundo", militantes do movimento ecologista Extinção Rebelião se manifestaram nesta sexta-feira com vestidos brancos manchados de sangue na entrada do principal local de desfiles da Semana da moda, no centro de Londres.

Querendo melhorar, a indústria da moda se reinventa, com estilistas como a dupla VIN+OMI, que vai apresentar na terça-feira uma coleção com peças feitas com plástico reciclado e plantas colhidas no jardim do príncipe Charles.

As boas práticas do setor no campo de desenvolvimento sustentável e da ética são mostradas também em uma exposição dedicada à "moda positiva".

O primeiro a apresentar sua coleção, na sexta-feira, foi Mark Fast, que trabalha muito com tecelagem e deu destaque para o verde, o rosa e o amarelo neon, com inspiração na selva amazônia.

Com um vestido curto e justo ou um corpete feito à mão com cores fortes, as amazonas desfilaram com tranças longas em movimento.

- Aberto ao público -

Entre os desfiles esperados durante esses cinco dias, está o de Molly Goddard. Essa londrina formada pela famosa escola de Moda Central Saint Martins, fez sucesso criando o vestido vaporoso rosa-caramelo usado pela assassina Villanelle na série de TV anglo-americana "Killing Eve".

No domingo será a vez de Victoria Beckham, a ex-Spice Girl que virou estilista. No ano passado, a atual estrela dos eventos de Nova York apresentou pela primeira vez em Londres suas criações em comemoração aos 10 anos de sua marca.

Ainda esse ano Beckham vai lançar uma linha de cosméticos.

Outro desfile esperado é o da Burberry, na segunda-feira.

Os novos estilistas serão representados pelos jovens da "incubadora de talentos" Fashion East.

Uma novidade desta edição é que, devido ao crescente entusiasmo popular, a Semana de Moda de Londres decidiu abrir suas portas para o público em uma espécie de evento paralelo.

A partir de 135 libras (150 euros, 166 dólares), os fashionistas poderão comprar seu ingresso para assistir aos desfiles de estilistas como a famosa "It girl" Alexa Chung, e da marca House of Holland, do inglês Henry Holland.