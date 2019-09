Fuga de traficante ligado do 'CV' derruba ministro da Justiça do Paraguai

O presidente do Paraguai, Mario Abdo, destituiu nesta quinta-feira o ministro da Justiça, Julio Rios, e o comandante da polícia nacional, Walter Vázquez, após a fuga do perigoso narcotraficante Teófilo Samudio ("Samura"), ligado ao "Comando Vermelho" (CV).

A procuradoria determinou a detenção do diretor da prisão da cidade de Emboscada, Juan Carlos Irala, e de sete guardas penitenciários encarregados da custódia de "Samura", que escapou na véspera.

A polícia prendeu nesta quinta-feira três homens que integraram o numeroso grupo que atacou o comboio da penitenciária de Emboscada para libertar "Samura".

"O diretor da prisão não aplicou os mecanismos próprios para custodiar um detento de alta periculosidade", afirmou o promotor Marcelo Pecci.

O presidente Abdo declarou nesta quinta-feira que "há corrupção e dinheiro" por trás da fuga de "Samura".

"Houve cumplicidade dos organismos do Estado", denunciou Abdo ao anunciar uma ampla investigação.

"Samura" é considerado pela Secretaria Antidrogas (Senad) como um chefe ligado ao Comando Vermelho responsável pelo envio ao Brasil de cocaína procedente de Peru e Bolívia.

"Samura" havia sido capturado no dia 10 de outubro de 2018, junto com 10 cúmplices, em uma operação da Senad na fronteira com o Brasil.

O Comando Vermelho é uma grande organização criminosa do Brasil dedicada ao narcotráfico, e tem como principal base o Rio de Janeiro. Seu principal adversário é o PCC (Primeiro Comando da Capital), oriundo de São Paulo.

Ao menos 600 detentos no Paraguai - paraguaios e brasileiros - integram as duas facções, segundo a polícia.