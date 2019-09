Comunicado do Business Wire :KAL

KAL, empresa líder no mercado de software para caixas eletrônicos, está lançando o Kalignite Hypervisor, um novo produto revolucionário para o setor bancário de varejo que resolve o antigo problema de atualizações de hardware exigidas para caixas eletrônicos em bilhões de dólares.

O Kalignite Hypervisor usa o Red Hat Virtualization para desacoplar o núcleo do PC ATM do sistema operacional de caixas eletrônicos. Isto significa que as unidades de software que não são suportadas nas novas versões do sistema operacional Windows podem agora ser suportados pelas unidades de software do Hypervisor.

O Kalignite Hypervisor quebra a camisa de força do hardware não suportado ao migrar caixas eletrônicos para o Windows 10. Dá aos bancos a liberdade de atualizar software e hardware no momento que for conveniente. Melhor ainda, não é apenas uma solução para o presente. As atualizações do sistema operacional estão programadas para acontecer com mais frequência no futuro, na forma de pacotes Windows LTSC e SAC - que a Microsoft planeja lançar regularmente - resultando em hardwares obsoletos em um ritmo mais rápido. O Kalignite Hypervisor não apenas é importante na migração para o Windows 10, mas também é essencial para gerenciar estas novas atualizações de software.

Aravinda Korala, Diretora Executiva da KAL, disse: "O Kalignite Hypervisor resolve o enigma da atualização. Elimina a necessidade de atualizações de hardware impostas causadas por atualizações do Windows. Os bancos podem manter-se totalmente atualizados e executar as versões mais recentes de todos os softwares em sua rede de caixas eletrônicos, oferecendo aos mesmos por fim liberdade do ciclo de atualização de hardware imposto e permitindo que se concentrem em importantes aprimoramentos a seus clientes."

Joe Fernandes, vice-presidente de produtos da Red Hat Cloud Platforms, disse: "Ao utilizar plataformas de virtualização abertas e definidas por software, como a Red Hat Virtualization, os bancos podem gerenciar ciclos de atualização de hardware e software em separado. Isto lhes dá maior flexibilidade e controle sobre o processo e permite que sejam mais estratégicos no modo como atualizam seus núcleos de PC ATM."

A KAL disponibiliza o Kalignite Hypervisor diretamente aos bancos. Como opção, os bancos podem solicitar ao fornecedor atual de software uma versão OEM do produto KAL. Isto foi especialmente desenvolvido com APIs abertas para fornecedores de hardware e software de caixas eletrônicos que desejam integrar a tecnologia Hypervisor da KAL com seus próprios pacotes de software.

Sobre a KAL

A KAL é uma empresa com liderança mundial em software para caixas eletrônicos e o fornecedor preferido de megabancos mundiais, como Erste, ING, Citibank, UniCredit, HSBC e China Construction Bank. O software da KAL oferece aos bancos controle total de sua rede de caixas eletrônicos, reduzindo custos e melhorando a velocidade de entrada no mercado.

Para mais informação, acesse www.kal.com

