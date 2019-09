Comunicado do Business Wire :Spotify Technology S.A.

O Spotify Technology S.A. (NYSE: SPOT), serviço de assinatura de streaming de áudio mais popular do mundo, anunciou hoje que adquiriu o SoundBetter, um mercado líder mundial em produção e colaboração de áudio que ajuda os criadores do mundo todo a se conectar e contratar os principais profissionais do setor. Os termos da transação não foram divulgados.

"À medida que desenvolvemos nossas ferramentas para criadores, queremos oferecer a eles os recursos necessários para prosperar. O SoundBetter tem a mesma visão", disse Beckwith Kloss, vice-presidente de Produtos e criador do Spotify. "Estamos empolgados com o fato de os criadores poderem gerar renda através do SoundBetter, além de se beneficiarem de sua rede de profissionais de primeiro nível - de instrumentistas a compositores e produtores - enquanto aperfeiçoam suas canções."

O SoundBetter explora o crescente mercado de profissionais de áudio que busca criar melhor conteúdo e procura parceiros para avançar em seu trabalho. Desde sua fundação, em 2012, o SoundBetter ajudou dezenas de milhares de profissionais da música a comprar e oferecer serviços no mundo inteiro. Ele possui uma comunidade de mais de 180 mil artistas registrados em sua rede.

"O SoundBetter fornece o mercado global mais abrangente para profissionais de produção de música e áudio para contratação no mundo, juntamente com uma comunidade de membros em 176 países e 14 mil cidades", afirmou o cofundador e CEO do SoundBetter, Shachar Gilad. "Estamos animados com o fato de nos beneficiarmos da escala global, recursos e visão do Spotify para expandir nossa rede e gerar mais oportunidades econômicas para artistas de todos os níveis."

O Spotify continua investindo no desenvolvimento de ferramentas poderosas para ajudar os criadores a criar, conectar-se e aumentar seu público e ter a oportunidade de viver de seu trabalho. O SoundBetter se juntará à família Spotify for Artists para trabalhar nessa missão. O Spotify for Artists oferece serviços valiosos, como ideias, ferramentas de gerenciamento e promoção de perfis para os mais de 400 mil artistas e suas equipes que usam a plataforma atualmente. Essa aquisição dará aos artistas e suas equipes no Spotify for Artists a chance de descobrir o SoundBetter - como uma maneira de encontrar colaboradores, produzir boa música ou gerar uma renda adicional.

Sobre o SoundBetter

O SoundBetter é o principal mercado de produção musical do mundo, ajudando músicos do mundo todo a se conectar e contratar profissionais de música para que eles possam obter músicas com uma grande qualidade de som e prontas para o lançamento.

Com dezenas de milhares de cantores, produtores e engenheiros de mixagem e masterização, incluindo dezenas de vencedores do Grammy, o SoundBetter conta com a comunidade mais abrangente de profissionais comprovados de produção musical para contratação direta no mundo e um grupo de membros que abrange mais de 14 mil cidades ao redor do planeta.

Com transparência, críticas verificadas, confiança, talento de primeira linha e crescente base de clientes, o SoundBetter se tornou o LinkedIn ideal para os profissionais da música.

Sobre a Spotify Technology S.A.

O Spotify transformou para sempre a forma como ouvimos música, quando foi lançado em 2008. Nossa missão é desvendar o potencial da criatividade humana, oferecendo a um milhão de artistas criativos a oportunidade de viver de sua arte e a bilhões de fãs a oportunidade de desfrutar e se inspirar por esses criadores. Tudo o que fazemos é incentivado por nosso amor pela música.

Descubra, gerencie e compartilhe mais de 50 milhões de canções de forma gratuita ou assine o Spotify Premium para acessar recursos exclusivos, incluindo o modo off-line, melhor qualidade de som, Spotify Connect e utilização sem anúncios.

Somos o serviço de assinatura de streaming de áudio mais popular do mundo, com uma comunidade de mais de 232 milhões de usuários, incluindo 108 milhões de assinantes Spotify Premium, em 79 mercados.

Para obter mais informações, imagens ou entrar em contato com a assessoria de imprensa, acesse https://newsroom.spotify.com/.

DECLARAÇÕES PROSPECTIVAS

Gostaríamos de advertir que algumas das declarações acima representam "declarações prospectivas", conforme definido na Seção 27A da Lei dos Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933, conforme alterada, e na Seção 21E da Lei da Bolsa de Valores dos Estados Unidos de 1934, conforme alterada. As palavras "pode", "poderia", "irá", "deveria", "espera", "planeja", "antecipa", "pretende", "procura", "acredita", " "estima", "prevê", "potencial", "continua", "contempla", "possível" e palavras semelhantes têm como objetivo identificar estimativas e declarações prospectivas. Pretendemos que tais declarações prospectivas sejam cobertas pelas disposições de isenção de responsabilidade contidas na Lei de Reforma de Litígios sobre Títulos Particulares dos Estados Unidos de 1995 e incluímos esta declaração para fins de conformidade com as disposições de isenção de responsabilidade. Tais declarações prospectivas envolvem riscos significativos, incertezas e suposições que podem causar resultados reais diferentes materialmente de nossa experiência histórica e de nossas expectativas ou projeções atuais, incluindo, mas não se limitando, aos seguintes fatores materiais conhecidos: nossa capacidade de atrair usuários em potencial e reter usuários existentes; nossa dependência de licenças de terceiros para gravações sonoras e composições musicais; nossa falta de controle sobre os provedores de nosso conteúdo e seus efeitos sobre nosso acesso à música e outros conteúdos; nossa capacidade de gerar receita suficiente para ser rentável ou gerar fluxo de caixa positivo de forma sustentada; nossa capacidade de cumprir os diversos contratos de licença complexos dos quais fazemos parte; nossa capacidade de estimar com precisão os valores a pagar de acordo com nossos contratos de licença; as limitações de nossa flexibilidade operacional devido às garantias mínimas exigidas em alguns de nossos contratos de licença; nossa capacidade de obter informações precisas e abrangentes sobre composições musicais, a fim de obter as licenças necessárias ou cumprir obrigações sob nossos contratos de licença existentes; possíveis violações de nossos sistemas de segurança; afirmações de terceiros de infração ou outras violações dos direitos de propriedade intelectual; concorrência por usuários e tempo de escuta do usuário; nossa capacidade de estimar com precisão nossas métricas de usuário e outras estimativas; riscos associados à manipulação de contagens de fluxo e contas de usuário e acesso não autorizado a nossos serviços; mudanças na legislação ou regulamentos governamentais que nos afetam; capacidade de contratar e reter pessoas chave; nossa capacidade de manter, proteger e aprimorar nossa marca; riscos associados à nossa expansão internacional, incluindo dificuldades em obter direitos para transmitir música em condições favoráveis; riscos associados à aquisição, investimento e alienação de empresas ou tecnologias; diluição resultante de emissões adicionais de ações; riscos associados a impostos; a concentração do poder de voto entre nossos fundadores que têm e continuarão tendo controle substancial sobre nosso negócio; riscos associados ao nosso status como emissor privado estrangeiro; condições econômicas, sociais ou políticas internacionais, nacionais ou locais; riscos associados a estimativas contábeis, flutuações cambiais e controles cambiais; e outros riscos estabelecidos em nossos arquivos na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190912005712/pt/

Relações com Investidores: Paul Vogel ir@spotify.com ou Relações Públicas: Dustee Jenkins press@spotify.com

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.