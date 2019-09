O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, criticou nesta quinta-feira a proposta de sua sucessora, Ursula von der Leyen, de incluir a política migratória sob a vice-presidência de "Proteção do Nosso Modo de Vida Europeu".

"Não me agrada a ideia de que o estilo de vida europeu se opõe à migração. Aceitar os que vêm de longe é parte do estilo de vida europeu", afirmou Juncker em uma entrevista ao canal Euronews.

Von der Leyen já está sendo pressionada para modificar o nome.

A conservadora alemã provocou revolta na terça-feira ao apresentar sua futura equipe de comissários, na qual o grego Margaritis Schinas ocupará a vice-presidência de "Proteção do Nosso Modo de Vida Europeu" para coordenar a reforma do direito de asilo ou a proteção das fronteiras, entre outros temas.

ONGs como Anistia Internacional ou Human Rights Watch acusaram a ex-ministra da Defesa da Alemanha, que deve assumir o cargo com sua equipe no dia 1 de novembro caso receba a aprovação da Eurocâmara, de "utilizar a retórica da extrema-direita".

O título da pasta não agrada as bancadas social-democrata e liberal, aliadas do Partido Popular Europeu (PPE) de Von der Leyen, assim como os deputados ecologistas. As audiências com os comissários devem começar em 30 de setembro.

"Chegou o momento para o Parlamento afirmar que não pode aceitar este título", declarou à AFP a eurodeputada Karima Delli, presidente da Comissão de Transportes e Turismo, antecipando o desejo de solicitar a mudança de nome.

A líder da bancada social-democratas, Iratxe García, também criticou o título da vice-presidência. "Afirmamos à Comissão que nosso grupo não pode aceitar", disse.

A equipe de Von der Leyen anunciou que não tomará nenhuma decisão precipitada e examinará todos os argumentos antes de informar uma decisão. A nova equipe de comissários está reunida desde quarta-feira ao sul de Bruxelas para preparar as audiências.