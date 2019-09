Trudeau inicia campanha eleitoral no Canadá

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, iniciou nesta quarta-feira (11) a campanha legislativa para as eleições gerais de 21 de outubro, em meio a questionamentos por um escândalo ético e outras controvérsias.

As pesquisas mostram que Trudeau, que se alçou como uma estrela da política canadense, disputa lado a lado com o conservador Andrew Scheer, que lançou a aposta na liderança, acusando o primeiro-ministro liberal de mentir "para encobrir escândalos".

A dissolução do parlamento por parte da governadora-geral, Julie Payette, marcou o início oficial da corrida para a votação de 21 de outubro.

"Me reuni com sua excelência, a governadora-geral, que acessou minha demanda de dissolver o Parlamento", disse Trudeau à imprensa.

Ao sair da residência de Payette, Trudeau disse que "ainda restava uma grande quantidade de trabalho por fazer" e que "sempre é possível fazer melhor".

Eleito com folga em 2015, Trudeau e seu Partido Liberal lutam para manter sua maioria no parlamento. Os ataques, entretanto, não vêm somente do lado conservador, mas também da esquerda.

O líder do Novo Partido Democrata, Jagmeet Singh, e a líder dos Verdes, Elizabeth May, devem negar a maioria aos liberais e conservadores.

Os eleitores elegerão os 338 membros da Câmara dos Comuns. Prevê-se que as mudanças climáticas e o custo de vida sejam os grandes temas da campanha.

Ao longo de seu primeiro mandato, Trudeau se tornou líder da luta contra o aquecimento global. Na quarta-feira, defendeu um "plano climático mais ambicioso", enquanto Scheer prometeu que, se for eleito, reverterá um imposto federal sobre carbono como seu primeiro ato no cargo.

A economia do Canadá é forte, com um crescimento no segundo trimestre de 3,7%. Quase meio milhão de novos empregos foram criados no último ano. Mas os ganhos econômicos não foram sentido amplamente, e os canadenses expressaram cada vez mais sua preocupação pelo aumento de preços.