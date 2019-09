Iraniana ateia fogo em si e morre após ser julgada por entrar em estádio

A iraniana Sahar Jodayari, de 29 anos, que ateou fogo no corpo após saber que poderia ser condenada à prisão por tentar entrar em um estádio de futebol, algo proibido para as mulheres no Irã, não resistiu aos ferimentos e morreu.



Vários internautas pediram à Fifa que pressione Teerã a permitir a ida das mulheres ao estádios. O time Esteghlal ofereceu suas condolências à família da jovem. (Com agências internacionais)









As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.