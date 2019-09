Comunicado do Business Wire :ExaGrid

ExaGrid®, um fornecedor líder de armazenamento hiperconvergente inteligente para backup, anunciou hoje que o Blackfoot Communications usa sistemas de backup baseados em disco ExaGrid aumentar o desempenho do backup e simplificar o gerenciamento de seu ambiente de backup. Além disso, o Blackfoot conseguiu manter seu investimento em aplicativos e processos existentes, porque o ExaGrid suporta uma ampla variedade de aplicativos e utilitários de backup.

Sediado em Missoula, Montana,o Blackfoot Communications é o parceiro de escolha para serviços comerciais de voz, dados, nuvem e TI no noroeste do Pacífico. Além disso, o Blackfoot fornece serviços residenciais de telefonia e internet de banda larga em Western Montana e Eastern Idaho.

A equipe de TI do Blackfoot havia usado várias soluções de backup ao longo dos anos, acompanhando a tecnologia conforme ela mudava, incluindo bibliotecas de fitas, dispositivos de armazenamento e desduplicação conectados a disco. Depois de virtualizar sua infraestrutura, a empresa mudou seu aplicativo de backup para Veeam® Backup & Replication?. "Nossa solução anterior não suportava restaurações sintéticas ou restaurações instantâneas da Veeam, então decidi procurar melhores opções. Depois de pesquisar, aprendi sobre o ExaGrid e entrei em contato com o revendedor para fazer algumas chamadas. Instalamos o ExaGrid há cerca de um ano e isso mudou minha vida!", afirmou Mike Hanson, administrador de sistemas sênior da Blackfoot.

Agora que o Blackfoot usa o Veeam com ExaGrid, a equipe de TI usa mais recursos da Veeam, como preenchimentos sintéticos semanais, verificações do SureBackup? e recuperação instantânea da VM®, bem como o Veeam Accelerated Data Mover embutido no sistema ExaGrid. "Quando chego ao trabalho de manhã, verifico meu e-mail e faço login no console da Veeam. Demoro dois minutos para verificar meus backups e continuo com o meu dia. Realmente mudou a maneira como fazemos negócios", afirmou Hanson.

A integração exclusiva do ExaGrid com a Veeam aumentou o desempenho do backup. "O impacto dos backups completos em nossos sistemas foi reduzido de 30 horas para 3,5 horas. O ExaGrid é capaz de criar backups completos sintéticos usando o Accelerated Data Mover da Veeam dentro do dispositivo, causando um impacto mínimo em nossa infraestrutura de produção. O preenchimento sintético em si leva cerca de nove horas, mas após o incremental, que leva três horas e meia, nossos sistemas são livres para executar outras tarefas, por isso tiveram um enorme impacto em nosso ambiente", afirmou Hanson. Ele descobriu que o uso do ExaGrid facilitou o backup dos dados do Blackfoot. "O que mais gosto em usar o ExaGrid é a simplicidade de tudo. Ele se integra bem à minha solução de backup e o sistema é executado automaticamente. Isso me deu meus fins de semana de volta".

Por meio da zona de desembarque exclusiva do ExaGrid e do Veeam Data Mover integrado no dispositivo, os backups são gravados Veeam-para-Veeam versus Veeam-CIFS, o que fornece um aumento de 30% no desempenho do backup. O ExaGrid é o único produto no mercado que oferece esse aprimoramento de desempenho. Como o ExaGrid integrou o Veeam Data Mover, os totais sintéticos Veeam podem ser criados a uma taxa seis vezes mais rápida do que qualquer outra solução. O ExaGrid armazena os backups mais recentes do Veeam de forma não duplicada em sua zona de desembarque, tem o Veeam Data Mover em execução em cada dispositivo ExaGrid e possui processador em cada dispositivo em uma arquitetura de expansão horizontal. Essa combinação de zona de desembarque, o Veeam Data Mover e a computação escalável fornece os totais sintéticos Veeam mais rápidos em comparação com qualquer outra solução ou configuração no mercado.

As histórias de sucesso de clientes e histórias corporativas publicadas da ExaGrid são superiores a 360, mais do que todos os outros fornecedores no espaço juntos. Essas histórias demonstram como os clientes estão satisfeitos com a abordagem arquitetônica exclusiva do ExaGrid, o produto diferenciado e o suporte ao cliente incomparável.

Sobre o ExaGridO ExaGrid fornece armazenamento hiperconvergente inteligente para backup com desduplicação de dados, uma zona de desembarque exclusiva e arquitetura de expansão. A zona de desembarque do ExaGrid fornece os backups, restaurações e recuperações mais rápidas da VM. Sua arquitetura de expansão inclui dispositivos completos em um sistema de expansão e garante uma janela de backup de comprimento fixo à medida que os dados aumentam, eliminando as caras atualizações de empilhadeiras. Visite-nos em exagrid.com ou nos conecte através do LinkedIn. Veja o que nossos clientes têm a dizer sobre suas próprias experiências ExaGrid e por que agora gastam significativamente menos tempo com backup.

