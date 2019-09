Trump demite conselheiro de Segurança Nacional, John Bolton, pelo Twitter

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou em seu Twitter a demissão do conselheiro de Segurança Nacional americano, John Bolton, no início da tarde desta terça-feira.



"Informei John Bolton na noite passada que seus serviços não eram mais necessários na Casa Branca. Discordo fortemente de muitas de suas sugestões", declarou o republicano, que agradeceu ao agora ex-funcionário pelos serviços prestados. Trump afirmou que deve nomear o novo conselheiro de Segurança Nacional dos EUA na próxima semana.



Em sua conta no Twitter, Bolton afirmou que ofereceu sua renúncia a Trump na noite passada, e o presidente americano teria respondido "vamos falar sobre isso amanhã".