Muçulmanos se autoflagelam durante ritual religioso em memória do neto de Maomé

(foto: BANARAS KHAN / AFP)

Milhões de muçulmanos xiitas em países da Ásia e especialmente no Oriente Médio estão

respeitando o, período de dez de luto em memória do martírio do neto dono século VII.foi morto na batalha de, no Iraque Moderno, em 680 D.C.Durante uma procissão que reúne multidões na cidade onde ofoi executado, homens se autoflagelam, para derramarem homenagem ao, decapitado e mutilado pelas tropas do califa Omeia Yazid.

(foto: Hussein FALEH / AFP)

Em Basra, também no Iraque, ose dá com o ritual de bater com ana cabeça até sangrar.Em Quetta, no Paquistão, os muçulmanos se ajoelham para asao meio-dia. Tropas policiais acompanham de perto a manifestação religiosa.

Asterminam nos, onde osoram de forma fervorosa, sem camisa e com mãos no coração.

(foto: Mohammed SAWAF / AFP)

Em Najaf, no Iraque, uma outracultural e folclórica também ocorre nesse período, os, realizados com espadas e comsobre, todos ornados com roupas de época.