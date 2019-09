China quer falar conosco porque perdeu milhões de empregos com tarifas, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira que a China está interessada em dialogar e buscar um acordo bilateral no comércio, já que as tarifas americanas têm representado um custo para a economia da potência asiática. Segundo Trump, os chineses têm "perdido milhões de empregos" e também visto fábricas deixar seu território, diante dos custos maiores gerados pelas tarifas, o que leva Pequim a buscar uma solução.



Trump falou durante comício em Fayetteville, Carolina do Norte, em apoio a candidatos republicanos locais. Segundo ele, o diálogo com autoridades da China continuará na próxima semana e se desenrolará pelas semanas seguintes. Os dois lados já confirmaram que deve haver um encontro de autoridades de primeiro escalão em outubro.



Apesar de não descartar um acordo, Trump disse que sua estratégia de impor tarifas tem funcionado bem e gerado bilhões de dólares em receitas para os EUA. Ele admitiu que a China se voltou contra produtores agrícolas americanos, mas disse que Washington deu US$ 28 bilhões em ajuda aos produtores locais para contrabalançar isso. "A China está assumindo o custo", garantiu.



Trump também voltou a pedir que o Congresso aprove logo o acordo comercial com o México e o Canadá, conhecido pela sigla USMCA. E aproveitou para fazer críticas a democratas, dizendo que eles atrapalham o país, são favoráveis ao aborto no fim da gravidez e também "são socialistas".