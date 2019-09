EUA: Procuradores-gerais iniciam investigação antitruste contra o Google

Um grupo bipartidário de 50 procuradores-gerais dos EUA, representando quase todos os Estados e dois territórios, iniciou oficialmente uma investigação antitruste contra o Google, controlado pela Alphabet. Eles apuram se o domínio do gigante de buscas prejudicou o mercado de publicidade online.



O republicano Ken Paxton, procurador-geral do Texas, disse que os Estados se concentrarão nas práticas do Google no mercado de publicidade online. "Mas os fatos levarão aonde os fatos tiverem de nos levar", disse ele.



Há meses, os Estados vinham fazendo planos para a investigação, que foram relatados anteriormente pelo Wall Street Journal.



A investigação é o mais recente desafio para a empresa, que está sendo criticada por agentes federais e estaduais antitruste, bem como pelo Congresso, sobre a preocupação de saber se algumas empresas gigantes têm poder excessivo e o estão usando para reprimir ilegalmente a concorrência e prejudicar os consumidores.



O Departamento de Justiça está examinando separadamente o Google em busca de possíveis práticas anticoncorrenciais e, mais amplamente, está examinando as ações de várias plataformas online, incluindo aquelas operadas pelo Facebook e Amazon. Fonte: Dow Jones Newswires.