O Congresso da Guatemala aprovou a decretação de estado de sítio em 20 cidades do país, de seis diferentes departamentos, pelo governo, após a morte de três militares em uma emboscada realizada por narcotraficantes. A medida fica válida, pelo menos, por 30 dias, nas 20 cidades localizadas no nordeste da Guatemala. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.