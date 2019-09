França rejeita adiamento do Brexit nas 'circunstâncias atuais'

O ministro francês das Relações Exteriores, Jean-Yves Le Drian, excluiu neste domingo (8) qualquer novo adiamento do Brexit nas circunstâncias atuais.

"No atual estado de coisas, é não!", disse Le Drian em um programa político dominical da Europe1/CNEWS/Les Echos.

"Não vamos voltar a adiar a cada três meses" para discutir um adiamento do Brexit, acrescentou.

"Eles [os britânicos] dizem que querem propor outras soluções, acordos alternativos para se assegurar da saída (...) Mas, como não vimos isso, é 'não'. Não podemos voltar a começar a cada três meses. Que as autoridades britânicas nos indiquem o caminho", completou.

Na semana passada, o Parlamento britânico aprovou uma lei que obriga o primeiro-ministro Boris Johnson a adiar por três meses a data prevista para a conclusão do Brexit (em 31 de outubro), caso não se chegue a um acordo com a União Europeia antes do dia 19 do referido mês.