As "vias do diálogo continuam abertas" com Teerã - declarou neste domingo (8) o ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Yves Le Drian, um dia depois do anúncio da adoção, no Irã, de centrífugas avançadas, cuja produção aumentará as reservas de urânio enriquecido do país.

"As vias do diálogo seguem abertas, mesmo agora", mas "é necessário que o Irã renuncie a esse tipo de ação", afirmou o ministro em um programa político dominical divulgado por rádio e televisão.