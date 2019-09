Coringa e Bárbara Paz são premiados no festival de Veneza

O filme Coringa (Joker), do americano Todd Phillips, sobre as origens do inimigo jurado de Batman, conquistou ontem o Leão de Ouro do 76º Festival Internacional de Cinema de Veneza. A produção aborda a infância e o surgimento de um dos vilões mais conhecidos da saga Batman, pelas mãos do ator Joaquín Phoenix, cuja interpretação foi elogiada no festival. O Grande Prêmio do Júri foi concedido a J'Accuse, do cineasta franco-polonês Roman Polanski, um thriller político cuja seleção para a competição gerou polêmica. Já o documentário Babenco – Alguém tem que ouvir o coração e dizer: parou, de Bárbara Paz (foto), sobre os últimos dias do diretor Hector Babenco, conquistou o Bisato D'Oro, prêmio da crítica independente, no Festival de Veneza. O júri justificou a escolha em comunicado, elogiando o documentário "porque o cinema está filmando a memória, porque o cinema está contando a história daqueles que vivem, daqueles que viveram, porque o cinema está comemorando o amor, porque o cinema é amor".