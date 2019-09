Dorian tocou a terra na noite deste sábado ao sul de Halifax, província canadense de Nova Escócia, acompanhado de tempestades e ondas de 20 metros, segundo a meteorologia.

Depois de arrasar as Bahamas e se deslocar pela costa leste dos Estados Unidos, Dorian entrou no continente com menos força, reduzido a "ciclone pós-tropical muito intenso" pelo centro canadense de furacões, que considera a tempestade ainda perigosa, devido à força de seus ventos.