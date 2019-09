Arábia Saudita anuncia novo ministro da Energia, príncipe Abdulaziz bin Salman

A Arábia Saudita, forte liderança da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), anunciou neste sábado o príncipe Abdulaziz bin Salman, filho do rei saudita e ministro do estado para assuntos de Energia, como novo Ministro da Energia do país.

Ele substituirá Khalid al-Falih, um dos arquitetos do plano saudita que pretende diversificar sua economia para além do petróleo. O movimento representa uma surpreendente mudança de rumo nos planos dos sauditas de acelerar o anúncio de uma oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) da estatal.



A decisão, anunciada via decreto real, acontece menos de uma semana após Falih ser retirado do posto de chairman da Saudi Aramco, estatal petrolífera do país.



No mês passado, Falih já havia perdido seu papel como representante do Reino na tomada de decisões do setor industrial, um movimento que fontes oficiais sauditas atribuíram a sua incapacidade em mostrar progressos nos planos de reforma, que são consideradas cruciais.



Falih é tido como um aliado-chave do príncipe herdeiro Mohammed Bin Salman, ao ajudar a guiar a economia do Reino. O veterano executivo do setor de petróleo herdou os setores industrial e de mineração quando foi indicado ministro da Energia, em 2016. Falih não foi encontrado de imediato para comentar a notícia.



O movimento de substituí-lo na direção da Saudi Aramco, segundo pessoas familiarizadas com o assunto, tem como objetivo ampliar o distanciamento entre o poderoso Ministério da Energia e a governança da empresa, que se prepara para entrar no mercado de ações ainda esse ano. Fonte: Dow Jones Newswires.