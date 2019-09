França, com mais de 100 feminicídios, recorda vítimas da violencia contra a mulher

Grandes cartazes, com letras pretas em fundo branco, começaram a cobrir os muros de vários bairros parisienses em meio a uma campanha governamental para denunciar a violência contra as mulheres e homenagear as vítimas.

Na noite de sexta-feira, dezenas de mulheres foram às ruas da capital francesa para colar os cartazes.

As ativistas escolheram lugares simbólicos, próximos à Assembleia Nacional, ao Senado, ao gabinete do primeiro-ministro e ao bairro de negócios de La Défense.

Em 2018, o ministério do Interior registrou 121 feminicídios na França. Neste ano, já foram registrados 100, segundo o cálculo de associações.

Ações semelhantes começaram a surgir em outras partes da França, como em Bordeaux (sudoeste) ou Lyon (leste).

Na terça-feira, após o início de uma grande consulta pública sobre o tema da violência doméstica, o governo francês anunciou as primeiras medidas para tentar impedir o problema, como poder registrar queixas no hospital ou com "advogados especializados".