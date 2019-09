EUA pedem a europeus que não cedam à chantagem nuclear do Irã

O secretário de Estado americano Mike Pompeo pediu nesta sexta-feira que seus aliados europeus não cedam à "chantagem nuclear" do Irã. "Acreditamos que o Reino Unido, a França e a Alemanha, de fato, todas as nações civilizadas, tomarão medidas decisivas para impedir a chantagem nuclear do Irã", escreveu Pompeo em sua conta no Twitter, logo após visitar a sede da União Europeia em Bruxelas.

Mais cedo, Pompeo declarou que a recente redução do Irã de seus compromissos assumidos no acordo nuclear de 2015, em retaliação às sanções de Washington, é algo "inaceitável".

"Ontem eles anunciaram que continuarão pesquisando e desenvolvendo seus sistemas de armas nucleares. Essas coisas são inaceitáveis", disse Pompeo falando à estação de rádio KCMO em Kansas City.

O Irã começou em maio a reduzir gradualmente as obrigações assumidas no acordo internacional de 2015 - alcançado para impedir o desenvolvimento da bomba atômica - em resposta à retirada dos EUA desse pacto, decidida pelo presidente Donald Trump.

O presidente iraniano, Hassan Rohani, anunciou na quarta-feira sua intenção de levantar todos os limites na pesquisa e desenvolvimento do setor nuclear. A organização de energia atômica do país fornecerá detalhes dessas novas medidas no sábado, em uma conferência de imprensa.

O Irã está negociando com as potências europeias, que esperam salvar o acordo, apesar da reintrodução das sanções pelos Estados Unidos.

Apesar de sua postura agressiva, Trump disse que está disposto a conversar com o Irã.

"Durante meses, o presidente Trump disse que ficaria feliz em se reunir com líderes iranianos sem pré-condições. Mas temos claro que o resultado que estamos procurando nessas conversações também é inequívoco", disse Pompeo.