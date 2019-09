Wall Street abriu em alta nesta sexta-feira, após o relatório de uma desaceleração na criação de empregos nos Estados Unidos em agosto, que poderia apoiar um corte futuro nas taxas pelo Fed.

O Dow Jones subia 0,18% e o Nasdaq, 0 11%.

A Bolsa de Nova York encerrou com fortes altas na quinta-feira, graças ao anúncio de uma reunião entre China e Estados Unidos em outubro, o que ajudou a tranquilizar os mercados sobre a guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo.