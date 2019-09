Filho de humorista italiano fundador do M5E é suspeito de estupro

Ciro, de 19 anos, filho de Beppe Grillo, o humorista fundador do partido italiano Movimento 5 Estrelas (M5E), é suspeito de estupro, junto a outros três jovens, informou nesta sexta-feira o jornal La Stampa.

Uma modelo de 19 anos "de origem escandinava", segundo a publicação, assegurou à polícia que foi estuprada por esses quatro jovens, na cidade de Beppe Grillo, na Sardenha, em meados de julho.

Os quatro homens alegam que a relação sexual foi consentida.

Após a denúncia, apresentada em Milão dez dias depois da suposta agressão sexual, as autoridades abriram uma investigação.

Beppe Grillo criou em 2009 o M5E, primeiro partido italiano nas eleições legislativas de março de 2018, com mais de 32% dos votos, e no poder desde junho de 2018, primeiro em coalizão com o partido de extrema-direta Liga e, há poucos dias, com o Partido Democrata (centro-esquerda).