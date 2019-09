Talibãs iniciam ataque contra a cidade afegã de Farah

Os talibãs iniciaram nesta sexta-feira um ataque contra a capital da província afegã de Farah, no momento em que o movimento intensifica as ações no país enquanto negocia com representantes dos Estados Unidos.

Dezenas de combatentes talibãs assumiram o controle de um centro de recrutamento do exército afegão, afirmou à AFP o porta-voz do governador da província, Farooq Barakzai.

Um porta-voz dos talibãs anunciou uma "vasta operação em curso na província de Farah".

A capital de Farah, próxima da fronteira com o Irã, já foi alvo de outros ataques. A localidade ficou sob controle dos talibãs por pouco tempo em maio de 2018, mas o exército afegão retomou o controle, com o apoio das forças da Otan.

O porta-voz do ministério do Interior, Nasrat Rahimi, afirmou que o "inimigo sofreu severos golpes em várias zonas e (que) todos os criminosos serão em breve eliminados".

Os talibãs intensificaram os ataques nas últimas semanas no país. A nova ofensiva acontece no momento em que os rebeldes e representantes dos Estados Unidos parecem entrar na fase final das negociações que podem resultar em um acordo de retirada das tropas americanas do Afeganistão.