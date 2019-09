Milhares de peruanos pedem eleições antecipadas em protesto

Governo brasileiro doa US$ 100 mil para Bahamas após furacão Dorian

Governo brasileiro doa US$ 100 mil para Bahamas após furacão Dorian

Ronaldinho Gaúcho será 'embaixador' do turismo, apesar de passaporte retido

Ronaldinho Gaúcho será 'embaixador' do turismo, apesar de passaporte retido

Manifestantes exigem antecipar eleições a 2020 contra polarização no Peru

Manifestantes exigem antecipar eleições a 2020 contra polarização no Peru

Bolsonaro indica Procurador-Geral da República alinhado com sua política ambiental

Bolsonaro indica Procurador-Geral da República alinhado com sua política ambiental