Bachelet convida Ana Estela Haddad para rede de proteção à primeira infancia

(foto: MAURO PIMENTEL/AFP)

A ex-presidente do Chile e alta comissária de Direitos Humanos das Nações Unidas (ONU), Michelle Bachelet, convidou a ex-primeira-dama de São Paulo, Ana Estela Haddad, para fazer parte da rede internacional de proteção à primeira infância na América Latina.





foi dada por Mônica Bergamo em sua coluna na Folha de São Paulo. O convite veio um dia depois dodo, usou aque o pai desofreu durante apara atacá-la.declarou que o“só não é umagraças aos que tiveram coragem de dar um basta à esquerda em, entre esseso seu pai, brigadeiro à época” ao se defender apósdeao estado daDe acordo com a coluna,deve agregar a experiência de políticas públicas coordenadas por ela quando era primeira dama de São Paulo durante a gestão de seu marido,, de 2013 a 2016.é formada empelana área pela mesma instituição. Além disso, ela já trabalhou noe foi dela a ideia do programa), que deu bolsas de estudo para jovens baixa renda em. O marido, que foi, implantou o projeto, que permitiu a entrada de 2,5 milhões de pessoas no ensino superior.

