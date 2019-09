Organização de Tóquio 2020 testará neve artificial para aliviar o calor

O comitê dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio 2020 testará na próxima semana a ideia de fazer cair neve artificial sobre os expectadores para reduzir o risco de insolação, informou a organização dos Jogos nesta quinta-feira.

Com as temperaturas do verão em Tóquio excedendo facilmente 35 graus à sombra e uma umidade de 80%, o coquetel é muito perigoso. A organização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos busca imaginar novos meios para evitar o sofrimento de atletas e espectadores.

Em 13 de setembro, em um teste que será realizado nas provas de canoagem, "neve artificial cairá nas arquibancadas dos espectadores que estarão expostos ao sol, já que o teto cobre apenas metade", disse um porta-voz de Tóquio-2020 à AFP.

Este método já foi testado em festivais de música e dança em espaços de entretenimento infantil durante o verão.

"Não está decidido que usaremos esse sistema no próximo ano para os Jogos, mas queríamos testá-lo e ver sua eficácia", disse o porta-voz, questionado sobre possíveis críticas ao usar caminhões e sistemas que geram gás para combater o calor.

"Estamos dispostos a tentar ideias potencialmente úteis", acrescentou.