Trump, Alabama e uma linha equivocada no mapa de Dorian

A Casa Branca se envolveu em uma nova polêmica depois que o presidente americano Donald Trump mostrou um mapa sobre a trajetória do furacão Dorian com informações errôneas.

O presidente apresentou na quarta-feira no Salão Oval da Casa Branca um mapa do Centro Nacional de Furacões (NHC), representando o caminho que o devastador ciclone deveria seguir inicialmente.

Um detalhe chamou a atenção: uma linha foi adicionada a lápis preto para que o estado do Alabama fosse incluído no "cone" do furacão.

Questionado algumas horas depois sobre os motivos dessa surpreendente adição, o presidente respondeu: "Não sei", "não sei". Mas reafirmou que os modelos iniciais previam a possibilidade de Dorian passar pelo Alabama.

No domingo, em um tuíte, Trump erroneamente apontou que o Alabama fazia parte (junto com a Flórida, Carolina do Sul, Carolina do Norte e Geórgia) dos estados que poderiam ser afetados pelo furacão.

Logo após essa mensagem presidencial, o escritório do Serviço Nacional de Meteorologia de Birmingham, no Alabama, enviou um tuíte enfatizando que o Alabama não estava no caminho de Dorian.

"Repetimos: Dorian não terá impacto no Alabama", insistiu, afirmando que o furacão passaria claramente mais a leste.

Depois que o correspondente da ABC na Casa Branca, Jonathon Karl, explicou o erro, Trump tuitou: "Uma informação falsa sobre o furacão de um repórter qualquer".

Ele também reafirmou que "sob algumas hipóteses, é correto dizer que o Alabama pode ser afetado".

Até agora, em seus boletins, o NHC não alertou sobre o perigo para o Alabama.