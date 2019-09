Comunicado do Business Wire :GVK BIO

A GVK BIO, uma organização líder mundial de Pesquisa e Desenvolvimento por Contrato (Contract Research and Development Organisation, CRDO), tem o prazer de anunciar a promoção de Sudhir Kumar Singh, Ph.D., ao cargo de diretor de operações e a nomeação de Ramesh Subramanian, Ph.D., como seu novo diretor comercial.

Sudhir ingressou na GVK BIO em 2013 como vice-presidente sênior e tem sido o diretor da área de pesquisa de descobertas. Ele conseguiu integrar as melhores práticas em química, biologia e desenvolvimento de produtos químicos para poder atender às principais metas comerciais.

"Ao longo dos anos, Sudhir trouxe uma mudança transformacional na área de pesquisa de descobertas e foi fundamental para sustentar a liderança da GVK BIO no setor de química em termos de fornecimento e lucratividade" comentou Manni Kantipudi, diretor e CEO da GVK BIO."Em seu novo cargo, Sudhir se concentrará na liderança e construção de uma cultura centrada no cliente, fortalecerá o rápido crescimento de nossa presença na área de desenvolvimento e fabricação, garantindo segurança e conformidade no ambiente de trabalho".

"Além disso, tenho o prazer de receber Ramesh Subramanian na equipe de gestão da GVK BIO. Ramesh traz consigo um profundo conhecimento da indústria nos vários setores da GVK BIO. Estou ansioso para trabalhar com ele na direção do nosso objetivo declarado de fazer da GVK BIO a "parceira de escolha" para as empresas de ciências biológicas que buscam acelerar sua pesquisa e desenvolvimento. Em sua função, Ramesh será responsável por todas as atividades de desenvolvimento de negócios, vendas, marketing e desenvolvimento corporativo."

Ramesh Subramanian traz mais de 20 anos de experiência global na construção de negócios na Ásia, Europa e América do Norte, levantando capital de risco, implementando estratégias de transformação, impulsionando fusões e aquisições e gerenciando alianças internacionais.

Antes de ingressar na GVK BIO, Ramesh atuou como vice-presidente sênior e fazia parte da equipe de gestão da Piramal Pharma Solutions. Ao longo de sua carreira, Ramesh fez parte das equipes de gestão da Chemizon - uma empresa que ele liderou desde o início até uma entrada bem-sucedida no mercado de ações - da Jubilant Life Sciences e da XL Advisors. Ramesh também ocupou cargos importantes de liderança na SK Capital Partners/Ascend Performance Materials e na Johnson Matthey.

Ramesh tem doutorado em Engenharia Química pela West Virginia University, bacharelado em Engenharia Química pelo IIT-Varanasi e MBA em Finanças pela The Wharton School, Universidade da Pensilvânia.

Sobre a GVK BIO

A GVK BIO, líder em Organização de Pesquisa e Desenvolvimento por Contrato que atua no setor biofarmacêutico global, tem sede em Hyderabad, Índia, e operações em sete unidades, inclusive na Califórnia, EUA. Fundada em 2001, a GVK BIO tem mais de 18 anos de experiência na cadeia de valor de Pesquisa e Desenvolvimento com foco em velocidade e qualidade com a garantia de segurança e conformidade. A equipe da GVK BIO com mais de 2.300 cientistas altamente qualificados, com o suporte de um modelo de negócios sem conflitos, processos bem definidos e escaláveis, instalações modernas e forte abordagem de parceria voltada ao cliente, tem como foco levar ao mercado os produtos dos seus clientes. www.gvkbio.com

