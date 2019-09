Dissidência convoca manifestação contra Acordo de Diálogo Político Cuba-UE

Duas organizações opositoras convocaram uma manifestação pública nacional no próximo domingo (8) para repudiar o Acordo de Diálogo Político entre Cuba e União Europeia (UE), cujo Conselho Político se reúne em Havana na segunda-feira.

A União Patriótica de Cuba (UNPACU) e Cuba Decide querem manifestar seu "repúdio" ao acordo, já que "não foi condicionado a mudanças concretas no sistema político-econômico do país que garantam o fim da repressão e o respeito às liberdades básicas dos cidadãos, em franca contradição com os princípios que praticam as nações europeias", diz uma convocação enviada por e-mail à AFP.

As manifestações públicas em Cuba devem ser autorizadas pela polícia, e a permissão nunca é concedida a grupos opositores.

O Acordo de Diálogo Político e Cooperação (PDCA) foi firmado em dezembro de 2016. Liderada pela alta representante para Relações Exteriores da UE, Federica Mogherini, e pelo chanceler Bruno Rodríguez, a reunião de segunda-feira será a primeira revisão de sua aplicação.

As organizações dissidentes pedem à UE "que exija a participação da sociedade civil e a oposição em qualquer processo de negociação (...) e freia a implementação do PDCA até que se esclareçam as reformas concretas exigidas do regime".

Essas reformas devem incluir "a libertação de todos os presos políticos (estimados em pelo menos 100) e o fim total das perseguições e da violência" contra a oposição, assim como "o reconhecimento dos direitos civis, políticos, econômicos e culturais dos cubanos".