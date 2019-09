Rússia e Índia dão novo impulso às relações econômicas

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, anunciou um "novo impulso" à cooperação com a Rússia no final de uma reunião com o presidente Vladimir Putin em Vladivostok, no Extremo Oriente da Rússia, dedicada a questões econômicas.

Devemos tirar proveito de uma "possibilidade histórica" de fortalecer os laços comerciais e estimular investimentos entre os dois países, disse Modi, ao lado de Putin.

Para o presidente russo, a reunião com Modi é uma maneira de mostrar que Moscou pode encontrar parceiros comerciais fora dos países ocidentais, com os quais mantém relações tensas.

A reunião foi realizada no âmbito da quinta edição do Fórum Econômico Oriental que a Rússia organiza anualmente com o objetivo de desenvolver a vasta região do Extremo Oriente.

Os líderes, que se reuniram sozinhos e depois com suas respectivas delegações, assinam nesta quarta-feira (4) uma declaração sobre o "novo momento" das relações entre os dois países com base na confiança.

Putin e Modi falaram do "aumento das investimentos mútuos" e da "cooperação no setor energético", disse aos jornalistas o conselheiro do Kremlin, Yuri Ushakov.

O comércio entre os dois países representou 11 bilhões de dólares em 2018.

"Os investimentos indianos no Extremo Oriente russo são o tema principal da reunião", e é por isso que "Modi foi convidado para este fórum", disse à AFP o analista do Instituto de Economia Mundial e Relações Internacionais (IMEMO) de Moscou.

Antes da reunião, Modi e Putin visitaram o estaleiro Zvezda, onde são construídos navios de guerra russos e navios-tanque gigantescos para o transporte de gás.

Modi e Putin se conhecem há muito tempo, algo que o primeiro-ministro indiano destacou, dizendo que eram "amigos próximos" em uma entrevista à mídia russa.

"Sentamos e conversamos. Caminhamos e conversamos. Existe uma química especial, uma leveza particular em nossos relacionamentos", declarou Modi à agência de imprensa russa TASS.

Segundo Modi, a agenda com Putin também inclui o meio ambiente e a proteção dos tigres, uma questão que interessa muito ao presidente russo.

- Armas e helicópteros -

No campo militar, Moscou espera finalizar um contrato para vender 200 helicópteros Ka-226T, dos quais 60 seriam fabricados na Rússia, e 140, na Índia, por uma empresa russo-indiana.

Esse contrato de quase US$ 1 bilhão, planejado para 2018, foi adiado por mais tempo do que o esperado.

Um dos principais compradores de armas do mundo, a Índia é um parceiro crucial para a indústria militar russa, que deseja manter sua posição de segundo maior exportador mundial de armas, apesar das sanções sofridas desde a crise na Ucrânia em 2014.

As Forças Armadas indianas estão imersas em um grande esforço para modernizar seus equipamentos e, com isso, enfrentar as mudanças geopolíticas na região.

Em outubro passado, durante a visita de Putin, o governo Modi fechou um contrato para a compra de sistemas de defesa antiaérea S-400 por 5,2 bilhões de dólares. A Índia receberá o S-400 até 2023, de acordo com autoridades de ambos os países.

A Índia assinou este contrato, apesar dos avisos dos Estados Unidos sobre possíveis sanções econômicas.

Uma lei americana sanciona a compra de armas russas, devido ao papel de Moscou na Ucrânia e a sua suposta interferência nas eleições presidenciais dos Estados Unidos.