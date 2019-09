Reino Unido apreende 1,3 tonelada de heroína a bordo de cargueiro

As autoridades britânicas realizaram uma apreensão recorde de 1,3 tonelada de heroína a bordo de um navio de carga no porto de Felixstowe, no leste da Inglaterra, de acordo com um comunicado divulgado nesta quarta-feira.

Segundo a agência britânica de combate ao crime organizado, NCA, o valor da droga apreendida chega a 27 milhões de libras (32,6 milhões de dólares). Se fosse vendida nas ruas, esse valor atingiria 120 milhões de libras.

A embarcação, capturada pela polícia de fronteiras e a NCA, chegou ao porto britânico em 30 de agosto. A bordo, os agentes encontraram 1.297 kg de heroína ocultos em um carregamento de toalhas e roupões de banho.

Depois, o cargueiro seguiu em direção à Holanda, onde quatro pessoas foram detidas.

No final de agosto, as autoridades britânicas interceptaram na costa do País de Gales um iate carregado com 750 kg de cocaína de origem sul-americana, com um valor estimado em 8 milhões de libras.