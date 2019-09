A "maior" árvore da floresta amazônica mede 88 metros e está no extremo norte do Brasil a salvo dos incêndios que consomem a área, de acordo com um levantamento feito por pesquisadores brasileiros e britânicos.

Localizado próximo a um 'santuário' de árvores gigantes na divisa entre os estados do Pará e Amapá, o exemplar da espécie Dinizia excelsa, conhecida popularmente como Angelim vermelho, tem 5,5 metros de circunferência, detalha a investigação divulgada nesta semana pela Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia do Amapá (Setec).

A espécie é comum na região, mas seus exemplares "geralmente atingem 60 metros", disse Eric Bastos, coordenador da pesquisa realizada em agosto por cientistas da Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha (UFVJM) e das universidades britânicas Cambridge e Swansea.

"Temos aqui uma grande descoberta e, agora, um compromisso e preservar as maiores árvores da Amazônia", acrescentou.

As árvores foram identificadas com a utilização de sensores aéreos.

Graças à sua localização remota, elas estão fora das áreas afetadas pelos incêndios, disseram fontes da Setec à AFP nesta terça-feira. Na selva, o fogo é geralmente causado por mãos humanas, através do desmatamento.

Nas últimas semanas, os focos de incêndio se multiplicaram em todo o Brasil.

De janeiro a 2 de setembro, os satélites do Instituto de Observação Espacial do Inpe responderam por 93.175 focos - recorde desde 2010 para esse período - 51,9% deles na região amazônica.