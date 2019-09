Comunicado do Business Wire :Andersen

Em reconhecimento ao legado e aos valores do nome Andersen, a Andersen Tax, uma das maiores firmas independentes de serviços tributários do mundo, passará a operar sob a marca "Andersen".

O nome Andersen reflete o escopo completo de serviços disponíveis para clientes dos Estados Unidos e de outros países. A Andersen Tax foi fundada em 2002 como uma firma focada em serviços tributários para clientes privados. Atualmente a firma atende a algumas das maiores empresas do mundo prestando não apenas serviços tributários, mas também de avaliação, preço de transferência e - internacionalmente - um conjunto completo de serviços jurídicos e tributários integrados.

Há exatamente cinco anos, a firma adotou o nome Andersen Tax, que refletia melhor sua própria cultura e valores. Na época, o nome havia sido escolhido para destacar a independência da firma e para deixar claro que auditoria não fazia (nem nunca faria) parte de sua oferta global de serviços.

"Quando adotamos o nome Andersen Tax em 2014, fizemos o que muitos consideravam ser um movimento bastante ousado, mas sabíamos que era o nome que definia melhor nossa cultura de colocar o cliente sempre em primeiro lugar, realizar gestão responsável, proporcionar transparência e as melhores soluções do mercado", declarou Mark Vorsatz, diretor executivo da Andersen e presidente do conselho da Andersen Global. "Nossa mudança para a marca 'Andersen' indica o que conquistamos nos últimos cinco anos, e estamos apenas começando. O nome 'Andersen' reflete nossa história, nossos valores e nossa visão de futuro, e abrange de forma mais completa tudo o que nossa organização representa e também nossa capacidade de atender aos clientes de modo impecável e homogêneo no mundo todo."

A empresa cresceu exponencialmente desde que adotou o nome "Andersen Tax" em 2014. Na época, a firma tinha a capacidade de lidar com necessidades de clientes em 26 localidades por meio das firmas associadas à Andersen Global, a associação internacional de firmas membros que fundou. Hoje, essa amplitude cresceu e abrange mais de 57 países e mais de 148 localidades em todo o mundo por meio de firmas associadas e colaboradoras da Andersen Global.

Além de oferecer serviços tributários, as firmas associadas e colaboradoras da Andersen Global também prestam serviços jurídicos em 49 países, proporcionando aos clientes as melhores soluções do mercado para lidarem com suas necessidades tributárias e jurídicas de forma independente e integrada no mundo inteiro.

"As firmas associadas em todo o mundo também passarão a adotar o nome 'Andersen' nos próximos anos, com a meta final de ter uma única marca global; uma única firma em que clientes do mundo todo recebem os melhores e mais completos serviços tributários, prestados por uma equipe talentosa com os mais elevados padrões. Todos compartilhamos dos mesmos valores e visão, e nada mais adequado do que fazer com que isso reflita também em nosso nome", acrescentou Mark.

A Andersen é a firma fundadora da Andersen Global, uma associação internacional de firmas participantes, legalmente separadas e independentes, compostas de profissionais das áreas tributária e jurídica de todo o mundo. Estabelecida em 2013 pela firma associada Andersen Tax LLC dos Estados Unidos, a Andersen Global conta hoje com mais de 4.500 profissionais, mais de 600 sócios no mundo todo e presença em mais de 148 localidades por meio de suas firmas associadas e colaboradoras.

