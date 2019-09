Comunicado do Business Wire :Wireless Power Consortium

A Wireless Power Consortium (WPC) revelou hoje o nome e o logotipo do seu padrão de energia sem fio para utensílios de cozinha. O padrão Ki (pronuncia-se "Ki") Cordless Kitchen é representado por um logotipo que distingue produtos compatíveis com o padrão, como panelas de arroz, torradeiras, liquidificadores, cafeteiras, fritadeiras e muito mais. O logotipo e a marca do Ki Cordless Kitchen representam segurança e interoperabilidade da energia sem fio para dispositivos de cozinha sem fio, assim como o logotipo Qi para dispositivos móveis. Demonstrações ao vivo de aparelhos baseados no padrão Ki Cordless Kitchen estarão em exibição na IFA Next em Berlim nesta semana.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20190903005925/pt/

Com o novo padrão Ki Cordless Kitchen, os transmissores de energia podem ser perfeitamente escondidos embaixo das bancadas, permitindo que os aparelhos sem fio sejam colocados de forma simples e intuitiva no balcão para receber com segurança e eficiência até 2,2kW de energia. Novos cooktops de indução também podem incorporar a tecnologia da cozinha sem fio. Além do cozimento normal por indução, esses cooktops também podem alimentar os aparelhos Ki Cordless Kitchen.

Para garantir uma operação segura, o padrão Ki Cordless Kitchen impede a transferência de energia quando outros itens, como chaves, telefones, cartões bancários ou outros objetos, são colocados no local do transmissor. Isso não apenas impede que os itens sejam danificados ou aquecidos, mas também permite o uso flexível do espaço da cozinha, pois o mesmo balcão pode ser usado para preparar alimentos, cozinhar, comer ou até mesmo ler o jornal. Sem o incômodo dos cabos de alimentação, os aparelhos podem ser facilmente guardados quando não estiverem em uso, deixando a cozinha com uma aparência limpa, moderna e organizada.

"Por fim, o padrão Ki Cordless Kitchen mudará a maneira como interagimos com nossas cozinhas", disse Hans Kablau, presidente do Grupo de Trabalho de Cozinha da WPC. "O padrão não apenas permite que tudo, desde cortar legumes, cozinhar, ler o jornal, seja feito na mesma superfície, como também possibilita uma nova categoria de utensílios de cozinha inteligentes. Essas panelas inteligentes podem ser simplesmente colocadas no local do transmissor de energia, permitindo que os consumidores cozinhem em seus balcões da mesma maneira que fariam no fogão. Com a Ki Cordless Kitchen, os consumidores experimentam uma conveniência sem precedentes em suas cozinhas, sem a qual não vão querer viver."

O padrão Ki Cordless Kitchen funciona com qualquer superfície de bancada ou mesa não metálica, incluindo mármore, ardósia, granito, laminados, madeira e muitos outros. Os dispositivos habilitados se comunicam com o transmissor por meio da comunicação por campo de proximidade (near-field communication, NFC), uma tecnologia segura, barata e universal atualmente usada em cartões bancários, fechaduras, passaportes, bilhetes de transporte e muito mais.

Para impulsionar a adoção do padrão Ki Cordless Kitchen, a WPC está aplicando a mesma colaboração e compromisso com a qualidade que deram origem à adoção generalizada do padrão Qi para carregamento sem fio para smartphones e outros dispositivos móveis, agora parte de 4.500 produtos certificados em uso hoje. Os atuais membros da WPC, incluindo fabricantes de destaque, estão colaborando para desenvolver o novo padrão Ki Cordless Kitchen.

As especificações do projeto Ki Cordless Kitchen estão atualmente disponíveis para os membros do WPC para apoiar o desenvolvimento contínuo do ecossistema Ki Cordless Kitchen. Para mais informação sobre o novo padrão, acesse o site www.wirelesspowerconsortium.com/kitchen.

IFA Next 2019

A Ki Cordless Kitchen estará em exibição no estande da WPC na IFA Next. Visite o Hall 26, Stand 385, para saber mais sobre como os aparelhos de cozinha sem fio Ki mudarão a experiência na cozinha.

Sobre a Wireless Power Consortium

Fundado em 2008, a Wireless Power Consortium é um grupo de desenvolvimento de padrões aberto e colaborativo com mais de 570 membros da empresa em todo o mundo. Os membros da WPC incluem Apple, ASUS, Belkin, Bosch, Canon, ConvenientPower, Dell, De'Longhi, Delphi, E.G.O., Google, Haier, Huawei, IKEA, Lenovo, LG, MediaTek, Mophie, NXP, Panasonic, Philips, Samsung, Sony, TDK, Verizon Wireless e Xiaomi.

Essas empresas, grandes e pequenas, concorrentes e parceiras do ecossistema, de todas as partes da indústria e de todo o mundo, colaboram com um único objetivo: projetar e desenvolver os padrões mais úteis, seguros e eficientes do mundo para energia sem fio. Isso inclui o padrão Qi (até 15W) para dispositivos móveis e o padrão Ki Cordless Kitchen (até 2,2kW) para utensílios de cozinha. Para obter mais informações, acesse o site www.wirelesspowerconsortium.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190903005925/pt/

Phoebe Francis pfrancis@golin.com +1-972-948-1751

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.