Wall Street volta a fechar em baixa

Wall Street fechou em baixa nesta terça-feira, debilitada pelos novos choques na guerra comercial entre Washigton e Pequim.

O índice industrial Dow Jones caiu 1,08%, a 26.118,02 pontos, o tecnológico Nasdaq recuou 1,11%, a 7.874,16, e o S&P; 500 cedeu 0,69%, a 2.906,27 unidades.

Sam Stovall, analista do CFRA Research, disse que os enérgicos comentários do presidente americano Donald Trump contra Pequim influenciaram o mercado. No Twitter, Trump disse que será "mais duro" com a China se for reeleito no ano que vem.

No mercado da dívida, o rendimento dos títulos do Tesouro americano a 10 anos caía a 1,464%, contra 1,496% de sexta-feira - ultima sessão antes do feriado de segunda.