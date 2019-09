Comunicado do Business Wire :IBC

IBC2019está animada para anunciar uma série de novos palestrantes e sessões de conferência instigantes adicionais, adicionando à programação mundial que já foi anunciada. Faltando menos de um mês para o evento de mídia, entretenimento e tecnologia mais influente do setor que abre suas portas, os novos palestrantes desenvolvem ainda mais o tema deste ano, Consumidores em Primeiro Lugar: Uma Nova Era na Mídia, oferecendo aos participantes conteúdo inspirador e atraente.

Adicionando à já estelar linha de Keynotes e Global Gamechangers que ajudarão a moldar o debate sobre a futura direção do setor na sexta-feira, 13 de setembro, com as presenças de: Gina Nieri, membro do Conselho Executivo, Mediaset; Olivier Jollet, diretor administrativo da Europa, Pluto TV; e Dominique Delport, presidente internacional, VICE, falando em Global Business Gamechangers: De onde vem o dinheiro?Noel Curran, diretor geral, EBU, e Dee Forbes, diretor geral, RTE, aparecem em Global Strategy Gamechangers: As emissoras públicas podem permanecer relevantes? sessão.

MovieLabsrealizará uma conferência Keynote no domingo, 15 de setembro, reunindo líderes de tecnologia dos principais estúdios de Hollywood, revelando sua visão para o futuro da produção de conteúdo, publicações e tecnologias criativas. Com o histórico de Hollywood de novas tecnologias pioneiras e abordagens criativas - de HDR a VFX e ACES -, esta sessão fornece o primeiro debate de todos os tempos. 2030 Vision Paper apresenta as tecnologias e fluxos de trabalho disruptivos que se tornarão o novo mainstream.

Na segunda-feira, 16 de setembro, Jens-Uwe Bornemann, diretor de Parcerias de Mídia da Europa Central e Oriental e Erin Connolly, gerente de Produto, Social Video, e Facebook, serão os host. O Facebook está definido para se tornar a próxima grande plataforma de vídeo? Onde o público pode descobrir o modelo de negócios por trás dessa grande plataforma online, incluindo como está evoluindo uma estratégia de vídeo, desenvolvendo parcerias e projetando ferramentas e produtos para criar um relacionamento mais profundo com as comunidades online.

Hiroshi Kawano, Vice-presidente sênior, Sony Corporation fará uma palestra O futuro da tecnologia de mídia.E por último Thomas Jacques, CTO, TF1 le Groupe, foi adicionado ao painel na sessão Segredos da implementação de projetos de tecnologia bem-sucedidos na terça-feira, 17 de setembro.

As cinco novas faixas de conferência da IBC2019 fornecem um foco diário diferente para cada estágio da rede de conteúdo de mídia de ponta a ponta. São as seguintes:

-- Sábado, 14 de setembro, Publicação: Abraçando a revolução da plataforma apresenta novos modelos de negócios que estão atrapalhando o setor.

-- Domingo, 15 de setembro, Criar e Produzir: Creating Disruption oferece insights sobre novas tecnologias e conceitos, incluindo interatividade e produção de 8K.

-- Domingo, 15 de setembro, Monetizar: Scaling Audiences e Revenues ilumina as marcas como emissoras e novos modelos de publicidade.

-- Segunda-feira, 16 de setembro, Consumo: Envolvendo as Experiências do Consumidor investiga os hábitos do consumidor e o envolvimento dos seguidores da próxima geração.

-- Terça-feira, 17 de setembro, Gerenciar: A automatização das redes de suprimentos de mídia analisa a IA e outras novas tecnologias que podem criar cadeias de suprimentos de mídia mais bem-sucedidas.

Todos se juntam à ampla gama de líderes de pensamento e inovações que já foram anunciadas para o programa. Pessoas como Gary Shapiro, presidente e CEO, Consumer Technology Association; Jane Turton, CEO, All3Media,eLisa Opie, diretora geral, UK Production, BBC Studios;e eventos e recursos como a emocionante nova IBC Esports Showcase,a Media-Telecom Catalyst Programme, o imensamente popular estado da arte Big Screen e a prestigiada IBC Awards,onde o diretor, produtor e atorAndy Serkis será presenteado com o International Honor for Excellence.

IBC2019 traçará os desafios, avaliará as oportunidades de negócios tecnológicos para as futuras gerações do setor e consolidará sua posição como o evento de mídia, entretenimento e tecnologia mais autorizado e estimulante do setor.

Inscreva-se para o IBC2019 aqui: show.ibc.org

Nas próximas semanas teremos mais detalhes sobre speaker line-up e seus recursos adicionais na IBC2019.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

## FIM ##

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190903005874/pt/

Aimee Moore Assistente de marketing amoore@ibc.org Tel. +44 (0) 20 7832 4104 Tel. +44 (0) 20 7832 4130 IBC.org show.ibc.org

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.