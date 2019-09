Walmart deixará de vender munições em sua rede nos EUA

Walmart informou, nesta terça-feira (3), que não vai mais vender munições para pistolas e alguns rifles de estilo militar, classificando como "inaceitável" a situação do controle de armas nos Estados Unidos.

A medida foi anunciada um mês depois de um tiroteio em uma loja da rede, no Texas, onde 22 pessoas foram mortas.

O CEO da empresa, Doug McMillon, lançou um apelo ao Congresso e à Casa Branca para que aprovem medidas de "senso comum", incluindo verificações de antecedentes mais rígidas para a compra de armas.

"Como vimos antes, estes eventos horríveis acontecem e, depois, a atenção se desvanece. Não devemos permitir que isso aconteça", disse McMillon, em um comunicado.

"O Congresso e o governo devem agir", insistiu.

Walmart espera que a medida reduza sua participação no mercado de balas, de cerca de 20% para uma fatia de 6% a 9%.

A companhia continuará vendendo rifles e escopetas para caça e boa parte das munições usadas nestas armas. O objetivo é que suas lojas "estejam ainda mais concentradas nas necessidades dos fãs de caça e tiro esportivo", completou McMillon.

Walmart já havia restringido o acesso a algumas armas em suas lojas, incluindo uma decisão de 1993 de cancelar as vendas de armas curtas em todos os estados, menos no Alasca. Em 2015, deixou de vender armas semiautomáticas do tipo usado em tiroteios em massa.

Hoje, a Walmart anunciou que também deixará de vender armas curtas no Alasca, mas resistiu aos pedidos para suspender por completo o comércio desse produto.