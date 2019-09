Comediante Kevin Hart é internado após acidente de carro na Califórnia

O comediante e ator americano Kevin Hart foi hospitalizado no domingo (1º) com graves lesões na coluna, depois que seu automóvel caiu em uma vala na Califórnia - informou a polícia local.

Segundo o boletim divulgado pela Patrulha de Estradas do estado da Califórnia, Hart viajava em seu Plymouth Barracuda de 1970 com outras duas pessoas nas primeiras horas do domingo pela estrada Mulholland, no condado de Los Angeles.

Identificado como Jared Black, o motorista perdeu o controle do automóvel e caiu em uma vala.

Black, de 28 anos, e a terceira passageira, a blogueira fitness Rebecca Broxterman, ficaram presos dentro do veículo. Hart foi em busca de ajuda para resgatá-los.

"Hart e Black sofreram lesões graves na coluna como resultado deste acidente e foram transferidos e tratados em hospitais próximos", indicou a polícia em seu comunicado.

Rebecca saiu ilesa.

Hart, de 40 anos, é um comediante e ator popular, conhecido por seus papéis em "Pets - A Vida Secreta dos Bichos" e "Jumanji: bem-vindo à Selva". Este ano havia sido convidado para apresentar o Oscar, mas desistiu quando foram reveladas antigas mensagens homofóbicas de sua conta do Twitter.