Polícia detém suspeito de esfaqueamento em metrô na França

A polícia francesa deteve um homem suspeito de ser o responsável pelo esfaqueamento ocorrido neste sábado, 31, em uma estação de metrô no subúrbio de Lyon. O ataque deixou um morto e outras nove pessoas feridas.



O prefeito de Villeurbanne, Jean-Paul Bret, disse a repórteres que o detido, um afegão que busca asilo na França, era o principal e único suspeito do esfaqueamento.



Segundo autoridades da polícia local, as razões por trás do ataque não estão claras. Policiais disseram à Associated Press que o suspeito forneceu informações contraditórias, mas que ele não parece ter tido motivações terroristas. Fonte: Associated Press.