Talibã ataca cidade em meio a negociações com americanos sobre retirada de tropas

Combatentes do Talibã invadiram a cidade de Kunduz, no norte do Afeganistão, na madrugada deste sábado (horário local), informaram militares americanos e afegãos. O ataque ocorre enquanto negociadores do grupo tentam finalizar junto aos americanos um acordo para a retirada gradual das tropas dos Estados Unidos no Afeganistão.



A população de Kunduz, uma das maiores e mais estratégicas cidades do país, sofreu com tiros e explosão de homem-bomba. Segundo o porta-voz do Ministério do Interior do Afeganistão, Nasrat Rahimi, o governo avançou contra o Talibã para conter o ataque. Ele não forneceu detalhes sobre vítimas civis ou do governo, mas disse que 56 militantes do Talibã haviam sido mortos.



As negociações entre EUA e Talibã recomeçaram neste sábado em Doha, capital do Catar. Em sua conta do Twitter, o principal negociador americano, Zalmay Khalilzad, contou que o ataque a Kunduz foi tema da reunião e defendeu que "uma violência como essa deve parar".



Desde que as conversas diretas entre os EUA e o Talibã foram retomadas, há mais de um ano, ambos os lados aumentaram a pressão militar para obter vantagem na mesa de negociações. Fonte: Dow Jones Newswires.