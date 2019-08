Mulher que deu à luz na prisão sem ajuda processa cidade de Denver

Diana Sanchez, uma mulher jovem do Colorado, abriu um processo contra a cidade de Denver por ter dado à luz em uma prisão sem qualquer assistência ou apoio dos guardas.

Imagens de vídeo mostram Diana, agora com 27 anos, em trabalho de parto na manhã do dia 31 de julho de 2018. A jovem pede ajuda repetidamente, mas nenhum guarda ou pessoal médico chega à sua cela para auxiliar no nascimento da criança.

"Deveria ter sido um dos dias mais felizes da sua vida, mas foi um dia de terror desnecessário, dor e humilhação, que lhe causaram um trauma emocional", diz Mari Newman, advogada de Sánchez, na ação apresentada na quarta-feira passada.

A ação alega que a cidade e o condado de Denver, o Centro Médico de Saúde de Denver, seis guardas e enfermeiras "não cumpriram com seu dever legal e moral".

A senadora Kamala Harris, pré-candidata à presidência pelo Partido Democrata às eleições de 2020, escreveu no Twitter que um "tratamento desumano a uma mulher grávida detida não pode ser ignorado".

Sánchez havia sido presa em 14 de julho de 2018 por identidade fraudulenta e aguardava julgamento. Quando foi detida, estava no oitavo mês de gestação.

O pessoal de Saúde de Denver tinha conhecimento de que ela estava grávida e passava por uma crise de abstinência de opiáceos, o que aumentava o risco de um parto prematuro.

No dia do parto, Sanchez disse que falou com os guardas "ao menos oito vezes" sobre as contrações que sentia, e comunicou o rompimento da bolsa.

Os guardas também tinha acesso ao vídeo da cela onde estava Sanchez, destaca a ação.

Diante do parto iminente, os guardas e a enfermeira da prisão deram a jovem uma almofada para se sentar a chamaram uma caminhonete para levá-la ao hospital, sem acionar uma ambulância ou qualquer serviço de emergência.

Sanchez deu à luz um menino após quase seis horas de trabalho de parto. Só então o pessoal entrou em sua cela e a jovem e o bebê foram levados a um hospital.