Trump confirma tarifas sobre China previstas para domingo

O presidente americano, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira que as novas tarifas sobre produtos chineses vão entrar em vigor no domingo e que sua pressão econômica está forçando Pequim a adotar uma linha mais moderada em Hong Kong.

"Estão de pé", disse Trump à imprensa, dois dias antes da data marcada para as novas tarifas sobre bilhões de dólares em importações chinesas entrarem em vigor.

Trump também afirmou que a pressão econômica sobre a China é responsável por evitar que as autoridades adotem uma conduta mais dura contra manifestantes pró-democracia em Hong Kong.

"Por causa do que estou fazendo no comércio, eles estão realmente mantendo as temperaturas baixas", declarou na Casa Branca.

O presidente exortou o governo em Pequim a administrar a situação em Hong Kong "com humanidade", ao final de um dia onde ocorreram dezenas de prisões no território.

Trump qualificou o processo vivido pela antiga colônia britânica como "um período muito interessante", quando os protestos caminham para completar três meses.

"Eles têm uma posição muito forte. Não acredito que ninguém já tenha visto passeatas com dois milhões de pessoas", disse Trump sobre as manifestações em Hong Kong.

Os protestos, que começaram contra o projeto de lei que autoriza extradições para a China continental, logo se tornaram um movimento pró-democracia.