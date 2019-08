Trump confirma tarifas sobre China previstas para domingo

O presidente americano, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira que as novas tarifas sobre produtos chineses vão entrar em vigor no domingo e que sua pressão econômica está forçando Pequim a adotar uma linha mais moderada em Hong Kong.

"Estão de pé", disse Trump à imprensa, dois dias antes da data marcada para as novas tarifas sobre bilhões de dólares em importações chinesas entrarem em vigor.

Trump também afirmou que a pressão econômica sobre a China é responsável por evitar que as autoridades adotem uma conduta mais dura contra manifestantes pró-democracia em Hong Kong.

"Por causa do que estou fazendo no comércio, eles estão realmente mantendo as temperaturas baixas", declarou na Casa Branca.