Timor Leste celebra 20 anos do referendo de independência

Timor Leste celebra nesta sexta-feira (30) o 20º aniversário do referendo que permitiu à pequena nação de língua portuguesa do sudeste da Ásia encerrar a ocupação indonésia e abriu o caminho para a independência.

Bandeiras e faixas foram espalhadas pela capital Dili, enquanto os moradores se preparavam para acompanhar as festividades programadas para celebrar a transição do país para uma democracia independente.

Os parentes das vítimas da violência que explodiu após a vitória do "Sim" no referendo de 1999 ainda aguardam justiça.

"O Exército e as milícias indonésias mataram os que permitiram a independência desta nação", declarou Vital Bere Saldanha, de 48 anos, que viu a morte de quatro de seus irmãos no caos após o plebiscito.

"A luta pela liberdade não aconteceu facilmente", declarou à AFP.

Em 30 de agosto de 1999, quase 80% dos eleitores do Timor Leste votaram a favor da separação da Indonésia, que invadiu a ex-colônia portuguesa em 1975. A ocupação militar indonésia durante 24 anos foi muito violenta e matou mais de 25% da população.

O entusiasmo após a votação de 1999 se transformou rapidamente em terror quando as forças de segurança indonésias, auxiliadas por milícias, iniciaram uma onda de violência que provocou a morte de 1.400 pessoas e a fuga de centenas de milhares de moradores.

País do Sudeste Asiático situado ao norte da Austrália, com 1,3 milhão de habitantes atualmente, o Timor Leste obteve sua independência apenas em 2002.

As festividades pelo 20º aniversário do referendo coincidem com a visita de autoridades estrangeiras, entre elas o primeiro-ministro australiano, Scott Morrison.

Os dois países concluíram um tratado que acaba com um litígio sobre as fronteiras marítimas, o que deve desbloquear bilhões de dólares de recursos procedentes do petróleo e do gás para a pequena nação.

Após um início caótico, com uma tentativa de assassinato contra o ex-primeiro-ministro e Prêmio Nobel da Paz José Manuel Ramos-Horta em 2008, a situação política no Timor Leste está calma atualmente.

A situação econômica ainda é difícil, porém, com quase 40% da população abaixo da linha da pobreza, de acordo com as estatísticas do Banco Mundial.

Com ricas reservas de combustíveis em sua costa, o país poderia solicitar ajuda para desenvolver sua indústria, afirmam analistas.

Timor Leste e Indonésia tentaram virar a página da violência. Em 2008, uma comissão de reconciliação concluiu que crimes contra a humanidade foram cometidos em 1999, mas os líderes dos dois países não processaram os militares considerados responsáveis pelos massacres, incluindo o atual ministro indonésio da Segurança, Wiranto.

Para Cancio dos Santos, que perdeu seu irmão na violência posterior ao referendo, e cujo corpo nunca foi encontrado, a data traz recordações dolorosas.

"Fui maltratado, e meu irmão, assassinado", disse este homem de 52 anos à AFP.