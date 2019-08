Museu Britânico devolve ao Iraque tabuletas antigas roubadas

O Museu Britânico informou nesta sexta-feira que devolveu ao governo do Iraque uma coleção de 156 tabuletas com escritas cuneiformes que teriam sido roubadas após a invasão do país liderada pelos Estados Unidos em 2003.

A maioria das peças data de entre 2.100 a.C. e 1.800 a.C., informou o museu londrino em comunicado.

Foram apreendidas por funcionários da alfândega britânica numa empresa de transporte de carga perto do aeroporto londrino de Heathrow em 2011 e guardadas no museu para sua conservação.

As tabuletas são de documentos econômicos, cartas, textos jurídicos, escolares e um documento matemático. Muitas são procedentes de Irisagrig, uma zona do Iraque fortemente saqueada após a guerra.

As peças foram entregues ao embaixador iraquiano em Londres, Saleh Altamimi.

"A proteção do patrimônio iraquiano é responsabilidade da sociedade internacional e esperamos que continue para as gerações futuras", disse Altamimi, citado no comunicado.