Trump anuncia cancelamento de viagem à Polônia por furacão Dorian

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira que cancelará a viagem que tinha previsto para a Polônia pela ameaça do furacão Dorian que se aproxima da costa da Flórida, no sul do país.

"Para garantir que todos os recursos do governo federal estejam focados na tempestade, decidi enviar nosso vice-presidente, Mike Pence, à Polônia neste fim de semana em meu lugar", disse Trump em um momento no qual o Centro Nacional de Furacões (NHC) alertou que na sexta-feira Dorian se tornará um furacão de "grande intensidade".

"Parece que a tempestade pode ser muito, mas muito grande", acrescentou.

O presidente iria participar de cerimônias em Varsóvia, marcando o 80º aniversário da eclosão da Segunda Guerra Mundial.

Ele foi um dos poucos líderes estrangeiros que confirmaram presença no evento e estruturaram a visita como parte do que ele diz ser um relacionamento próximo com o presidente polonês Andrzej Duda.

Contudo, além de ser o estado onde ficam dois resorts de golfe de Trump, a Flórida é uma região crucial para as eleições presidenciais.

"É muito importante para mim estar aqui", afirmou Trump. "Nossa mais alta prioridade é a segurança das pessoas na rota do furacão".

Ele afirmou que conversou com Duda e vai reagendar a viagem para a Polônia em um "futuro próximo".