Apple deve apresentar seu novo iPhone em 10 de setembro

Apple enviou nesta quinta-feira os convites para um evento 10 de setembro em seu campus em Silicon Valley, no qual se espera que revelem a nova geração do iPhone.

Seguindo seu característico estilo sigiloso, a Apple revelou pouco sobre o que mostrará no auditório Steve Jobs de sua sede, em Cupertino.

Os "iPhone 11" chegarão em meio a um competitivo mercado de smartphones, e em um período em que a Apple prioriza a venda de conteúdo e serviços digitais para os fãs de seu hardware.

Os novos iPhone devem contar com melhorias na potência do processamento e capacidade da câmera, mas sem mudanças radicais nem ofertas para as redes de telecomunicações com velocidade 5G.