Israel acusa Irã de tentar fabricar mísseis de precisão no Líbano

O exército israelense acusou nesta quinta-feira o Irã de tentar fabricar, por meio de seu aliado, o Hezbollah libanês, mísseis guiados de precisão que podem causar "enormes perdas humanas" em Israel.

Essas acusações do exército israelense ocorrem após um ataque de drones neste fim de semana, atribuído pelo Líbano a Israel, no reduto do Hezbollah em Beirute, e o que foram supostamente tiros de represália aos da quarta-feira à noite pelo exército libanês contra drones israelenses.

O exército israelense não confirmou os incidentes com drones em Beirute, mas disse que possui informações que provam que o Hezbollah estava tentando converter foguetes em mísseis de alta precisão, segundo o porta-voz Jonathan Conricus.

Ele ainda disse que o Hezbollah atualmente mantém 130.000 foguetes no Líbano.

Segundo o exército israelense, o Irã tentou de 2013 a 2015 transportar mísseis de seu território para o Líbano, através da Síria, mas depois de não conseguir mais fazer isso, os iranianos modificaram resolveram "converter" foguetes em mísseis de alta precisão.