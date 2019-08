Exército do Líbano dispara contra dois drones israelenses

O Exército do Líbano informou nesta quarta-feira, 28, que abriu fogo contra dois drones israelenses que teriam cruzado a chamada Linha Azul, a fronteira demarcada pela ONU em 2000. Em comunicado, militares libaneses disseram que os drones voltaram em direção a Israel após os disparos, mas não informaram se os equipamentos foram atingidos. Uma intervenção libanesa desse tipo é rara e ocorre após o ataque feito no domingo (25) por um drone contra um reduto do Hezbollah em Beirute atribuído a Israel. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.