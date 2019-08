Justiça ordena novo julgamento para ex-presidente sul coreana e para herdeiro da Samsung

A Suprema Corte da Coreia do Sul determinou nesta quinta-feira um novo julgamento contra a ex-presidente Park Geun-hye e o herdeiro do império Samsung Lee Jae-yong, um novo capítulo de um dos maiores escândalos de corrupção da história do país.

Park, que chegou ao poder em 2013, foi destituída em 2017 por um caso de subornos e abuso de poder. No ano passado ela foi condenada a 25 anos de prisão.

A ex-presidente admitiu ser culpada em abril de 2018 por ter recebido ou solicitado mais de 20 milhões de dólares de conglomerados sul-coreanos, compartilhado informações confidenciais, criado uma "lista negra" de artistas críticos a sua política e por ter demitido funcionários que eram contrários a seus abusos de poder.

O tribunal considerou que deveriam ter sido emitidas sentenças separadas sobre as denúncias de suborno e abuso de poder pelas quais ela foi condenada.

"Vamos enviar o caso de volta para o Alto Tribunal de Seul", declarou o presidente da Suprema Corte, Kim Myeong-su.

De acordo com a imprensa sul-coreana, a decisão pode ter como consequência uma sentença maior para Park se ela for considerada culpada em dois processos distintos.

Primeira mulher eleita presidente na Coreia do Sul, Park, 67 anos, foi detida pela primeira vez em março de 2017 por uma série de acusações que revelaram as estreitas e obscuras relações entre o poder político e as grandes empresas sul-coreanas, especialmente a Samsung.

Em uma das ramificações do caso, o vice-presidente da Samsung Electronics, filho e herdeiro do presidente do grupo, Lee Jae-yong, foi condenado em primeira instância a cinco anos de prisão por corrupção. Ele apresentou recurso e a pena foi suspensa.

A Corte de Cassação decidiu nesta quinta-feira que o caso deve ser reaberto. Lee Jae-yong recebeu acusações de corrupção, abuso de bens sociais, falso testemunho, entre outras.